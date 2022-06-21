Ярослав Качинський залишив посаду віцепрем’єра Польщі

Голова правлячої партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський залишив посади віцепрем’єра уряду й голови комітету з національної безпеки і оборони, повідомляють польські медіа.

За словами Качинського, його відставку вже прийняли прем’єр-міністр Матеуш Маровецький і президент Анджей Дуда.

Наступником Качинського на обох посадах стане міністр оборони Маріуш Блащак.

У розмові з польськими ЗМІ лідер «Права і справедливості» сказав, що має намір присвятити вільний час роботі в партії і підготовці до парламентських виборів.

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Ярослав Качинський – брат-близнюк президента Польщі Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі під Смоленськом навесні 2010 року. Після смерті брата Ярослав Качинський балотувався на пост президента, але програв Броніславу Комаровському. Більше політик своєї кандидатури на виборах не виставляв.

Партію «Право і справедливість» Ярослав Качинський очолює з 2003 року. У 2006-2007 роках обіймав посаду прем’єр-міністра. Його партія вигравала парламентські вибори у 2015 та 2019 роках. У Польщі Качинського вважають найвпливовішим політиком і «сірим кардиналом».