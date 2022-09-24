ОК «Південь» підтвердило ще одне контрольне ураження Каховського мосту

Оперативне командування «Південь» підтвердило ще одне контрольне ураження Каховського мосту. Про це йдеться у повідомленні командування, опублікованому у фейсбуці.

За повідомленням, протягом минулої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань по позиціях окупаційних сил.

«Вразили понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс «Тор» в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці», – інформує командування за підсумками 23 вересня.

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20 вересня у командуванні «Південь» повідомили, що російським військам не вдалося звести альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки і Козацького на Херсонщині – «наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося».

Перед цим в командуванні заявили про те, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною.