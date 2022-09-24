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ОК «Південь» підтвердило ще одне контрольне ураження Каховського мосту

Протягом минулої доби українські військові виконали близько 290 вогневих завдань по позиціях окупаційних сил

Оперативне командування «Південь» підтвердило ще одне контрольне ураження Каховського мосту. Про це йдеться у повідомленні командування, опублікованому у фейсбуці.

За повідомленням, протягом минулої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань по позиціях окупаційних сил.

«Вразили понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс «Тор» в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці», – інформує командування за підсумками 23 вересня.

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20 вересня у командуванні «Південь» повідомили, що російським військам не вдалося звести альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки і Козацького на Херсонщині – «наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося».

Перед цим в командуванні заявили про те, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною.

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