В Україні змінюється режим роботи ГЕС, ​​«Укренерго» закликає українців економити електроенергію

Компанія «Укренерго» закликає українців не перевантажувати енергосистему в пікові години – з 19:00 до 22:00.



Як повідомляє компанія у телеграмі, ​у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС в Україні змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка надходить в Каховське водосховище аби зменшити затоплення.



«Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» зауважують, що зменшення навантаження у пікові вечірні години допоможе полегшити балансування енергосистеми.

Раніше в «Укргідроенерго» заявили, що будуть акумулювати воду на верхніх водосховищах, щоб бути готовими наповнити Каховське водосховище.

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До окупації російськими військами Каховська ГЕС в середньому виробляла 1,5-2 млрд квт-год на рік. З жовтня минулого року ГЕС не виробляла електроенергію для енергосистеми України.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.