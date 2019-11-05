КПВВ «Каланчак» на адмінкордоні з анексованим Кримом тимчасово не працюватиме – Держприкордонслужба

На КПВВ «Каланчак» на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю з 7 по 15 листопада не працюватиме через будівельні роботи підвищеної небезпеки компанії «Укрзалізниця». Про це повідомили у Азово-Чорноморському управлінні Державної прикордонної служби України.

«Для проведення представниками «Укрзалізниці» будівельних робіт підвищеної небезпеки під час реконструкції контрольних пунктів на адміністративній межі з ТОТ АР Крим, виключення випадків травмування людей та незручностей при перетині, керівництво регіональної філії «Одеська залізниця» звернулось до Голови Херсонської обласної державної адміністрації для призупинення оформлення громадян в КПВВ «Каланчак», – мовиться у повідомленні.

Контрольні пункти в’їзду / виїзду «Чаплинка» і «Чонгар» продовжать роботу в штатному режимі.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».