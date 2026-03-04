Каллас відповіла, чи підтримують держави-члени її ідеї щодо поступок Росії

Топдипломатка ЄС Кая Каллас представила міністрам закордонних справ держав-членів перелік поступок, на які, на думку топпосадовиці, має піти Росія в межах потенційного мирного врегулювання в Україні. Про це верховна представниця ЄС із закордонних справ 4 березня розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми продовжимо її (пропозицію - ред.) обговорювати. Очевидно, що нам слід підтримувати Україну також дипломатично. Якщо від української сторони вимагатимуться певні поступки, то мають бути чіткі поступки і з боку Росії. Адже не варто забувати: є один агресор і одна жертва», – наголосила Каллас.

Посадовиця сказала, що в основі ідеї поступок із боку Росії лежить їх багаторівневість.

«Один – це поступки, які дзеркально відповідають тим вимогам, що вже висуваються до України. Наприклад, обмеження для української армії. Якщо Україна має обмежити свою армію, тоді це має зробити і Росія. Інший рівень – це вимоги, які враховують інтереси Європи, адже у нас досі є безпекові занепокоєння щодо Росії», – зауважила Каллас.

Головна дипломатка ЄС сказала, що очікує від Росії не лише слів, а і дій, які доводять, що вона «не становитиме загрози для своїх сусідів».

На запитання Радіо Свобода, чи підтримують столиці держав-членів Євросоюзу перелік запропонованих Каєю Каллас вимог, дипломатка сказала, що «такі дискусії потребують часу».

У лютому Кая Каллас поширила серед представників країн-членів ЄС документ, у якому викладені поступки, на які Росія має погодитися під час переговорів з Україною. З ним ознайомилося Радіо Свобода.

Цей план пропонує вимагати поступок від Росії, зокрема, в питанні чисельності її армії, компенсації Україні збитків, заборони присутності російських військ у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії. Також пропонується не визнавати де-юре окупації українських земель Росією.

Крім того, від Москви можуть вимагати припинення кампанії з дезінформації, кібератаки, порушення повітряного простору та втручання у вибори на території Європи та сусідніх країнах.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони.