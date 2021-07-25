У низці регіонів з 26 липня запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР

У понеділок, 26 липня у низці регіонів запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

«З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі», – мовиться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

У міністерстві наголосили, що з початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція щодо зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі.

На початку червня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість смертей на дорогах зменшилась на 17 відсотків.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, до 2024-го року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі.

За даними МВС, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено 1 738 119 постанов, сплачено штрафів на 259 598 532 гривень.