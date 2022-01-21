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Канада анонсувала надання Україні позики для підтримки економічної стійкості та реформ

Про плани фінансової підтримки Україні стало відомо через кілька днів після того, як Київ відвідала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (на фото)

Канада анонсувала надання Україні позики у розмірі до 120 мільйонів канадських доларів для підтримки економічної стійкості України та її реформ у сфері державного управління. Як йдеться на сайті уряду Канади, про це оголосили міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Сейджжан і міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Крім того, Канада також запропонувала надати грант технічної допомоги в розмірі до 6 мільйонів доларів для підтримки реалізації кредиту. Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити потенційні умови кредиту та терміни його реалізації», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказано, що таким чином Канада «продовжить підтримувати Україну та її народ».

«Ця запропонована підтримка допоможе зміцнити економіку України на тлі агресивних зусиль Росії з дестабілізації економічної системи України. Ці агресивні дії продовжують ставити під загрозу мир і безпеку в Європі. Разом зі своїми союзниками Канада закликає Росію до деескалації та участі у змістовному діалозі», – йдеться в повідомленні.

Днями міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила у Києві, що будь-яке вторгнення в Україну з боку Росії спричинить дуже суворі скоординовані санкції союзників.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.

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