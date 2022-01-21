Канада анонсувала надання Україні позики для підтримки економічної стійкості та реформ

Канада анонсувала надання Україні позики у розмірі до 120 мільйонів канадських доларів для підтримки економічної стійкості України та її реформ у сфері державного управління. Як йдеться на сайті уряду Канади, про це оголосили міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Сейджжан і міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Крім того, Канада також запропонувала надати грант технічної допомоги в розмірі до 6 мільйонів доларів для підтримки реалізації кредиту. Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити потенційні умови кредиту та терміни його реалізації», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказано, що таким чином Канада «продовжить підтримувати Україну та її народ».

«Ця запропонована підтримка допоможе зміцнити економіку України на тлі агресивних зусиль Росії з дестабілізації економічної системи України. Ці агресивні дії продовжують ставити під загрозу мир і безпеку в Європі. Разом зі своїми союзниками Канада закликає Росію до деескалації та участі у змістовному діалозі», – йдеться в повідомленні.

Днями міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила у Києві, що будь-яке вторгнення в Україну з боку Росії спричинить дуже суворі скоординовані санкції союзників.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.