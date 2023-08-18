Канада запровадила нові санкції проти Росії

У п’ятницю, 18 серпня, Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії, йдеться в повідомленні її Міністерства закордонних справ.

«Канада запроваджує нові санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб у відповідь на зростаючий рівень порушень прав людини та насильства з боку держави політичними опонентами та критиками», – заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За її словами, таким чином «Росія намагається придушити внутрішнє інакомислення».

У МЗС Канади уточнили, що фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, «є вищими посадовими особами російського уряду, судового і слідчого комітетів, а також судів, що фінансуються з федерального бюджету».

Відомо, що під обмеження потрапили:

Басманний районний суд Москви;

Хамовнічеський районний суд Москви;

Московський міський суд.

За інформацією МЗС Канади, «вони були безпосередньо причетні до порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції, включно з Володимиром Кара-Мурзою, Олексієм Навальним та іншими громадянами Росії».

«Путінський режим неодноразово демонстрував свою готовність використовувати всі можливі засоби, щоб змусити замовкнути політичних опонентів і критиків та жорстоко придушити внутрішнє інакомислення. Це особливо актуально після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року», – сказала міністр Жолі.

Раніше, 20 липня, Канада також запровадила санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах. Ці санкції, серед іншого, поширюються на низку росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання безпілотного літального апарату «Орлан-10», а також осіб, які підтримують зусилля Кремля русифікувати українську культуру.

Санкції Великобританії, оголошені 20 липня, спрямовані проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з діями російської ПВК «Вагнер» в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані.