Уряд заслухав претендентів на мовного омбудсмена, кого призначать, стане відомо після спецперевірки

У пресслужбі Кабінету міністрів 2 липня повідомили, що напередодні члени уряду заслухали кандидатів на посаду Уповноваженого із захисту державної мови – Світлану Бронікову, Тараса Кременя та Святослава Літинського.

«Ці три кандидатури були подані, відповідно до чинного законодавства, Міністерством культури, Міністерством юстиції та Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Кандидати отримали по 5 хвилин на виступ в прямому ефірі, під час якого розповіли про своє бачення першочергових кроків на посаді Уповноваженого з захисту державної мови», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, після проходження спецперевірки кандидатами буде ухвалене рішення про призначення Уповноваженого із захисту державної мови.

У травні уряд звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови (мовного омбудсмена). Наприкінці квітня вона повідомила, що звільняється після кількох місяців на посаді, бо секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».