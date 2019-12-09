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09 грудня 2019, Київ 14:54
Новини | Суспільство

У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником Каплуновим

Дмитро Каплунов – Герой України (посмертно), відповідно до указу президента

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У Києві в понеділок попрощалися з Героєм України співробітником Центру спеціальних операцій СБУ полковником Дмитром Каплуновим, який загинув 1 грудня на Донбасі і чиє тіло лише 7 грудня повернули українській стороні підтримувані Росією бойовики.

«Сьогодні провести Дмитра Каплунова в останній путь прийшли тисячі людей – керівництво СБУ, колеги по службі, бойові побратими, друзі, небайдужі кияни. Служба розділяє скорботу разом із рідними та близькими Героя. Керівництво СБУ та бойові побратими не залишать родину Дмитра наодинці з горем. Служба й надалі надаватиме підтримку та сприяння рідним загиблого офіцера», – йдеться в повідомленні СБУ.

1 грудня в штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що полковники Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов підірвалися на вибухових пристроях у так званій «сірій зоні» в Донецькій області. Згідно з повідомленням, вони протидіяли диверсійно-розвідувальній групі підтримуваних Росією бойовиків, які намагалися проникнути в тил українських військових.

/**/ /**/ Полковник СБУ Денис Волочаєв загинув на Донбасі 1 грудня
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Служба безпеки України повідомила, що Волочаєв та Каплунов були бійцями спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Тіло Волочаєва забрали українські військові, а тіло Каплунова захопили бойовики.

3 грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв полковникам звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Зранку 4 грудня біля будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській у центрі Києва відбулася церемонія прощання з Денисом Волочаєвим.

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