У Нагірному Карабасі загинув азербайджанський офіцер і поранений російський військовий

У Нагірному Карабаху внаслідок вибуху міни загинув офіцер армії Азербайджану, поранень зазнали російський офіцер і четверо представників етнічних вірменських сил.

Спільна група російських миротворців, азербайджанських військовослужбовців, вірменських сил і міжнародного Червоного Хреста проводила пошук загиблих у Тертерському районі Азербайджану 23 листопада. Поблизу селища Мадагіз військовослужбовці підірвалися на міні. Загрози життю російського офіцера немає, повідомили в міністерстві оборони Росії.

Як повідомляє російська інформагенція ТАСС, спільні групи пошуку та передачі тіл загиблих, працюють уже понад тиждень. Знайдені тіла загиблих передаються сторонам для поховання.

За умовами режиму припинення вогню, всі сім азербайджанських районів мають перейти під контроль Баку, так само як і частини Нагірного Карабаху, які були відвойовані азербайджанськими силами після того, як 27 вересня знову почалися бої.

В останній шеститижневій війні азербайджанські сили відвоювали чотири окуповані азербайджанські райони.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

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Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили, відряджені Росією.