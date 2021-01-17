Ткаченко: прем’єр запевнив, що сфери культури зможуть працювати після повернення до адаптивного карантину

Сфери культури зможуть працювати після повернення до адаптивного карантину, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у фейсбуці.

«Обговорили з прем’єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року. Прем’єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати. Звісно, з дотриманням усіх правил карантину. І дивлячись на статистику захворюваності в країні», – написав Ткаченко.

В Україні з 8 до 24 січня триває посилений карантин. Серед іншого заборонена робота музеїв, кінотеатрів та театрів.