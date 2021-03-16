Київ вирішив розпочати весняні канікули для 5-11 класів з 18 березня – Кличко

Київ вирішив розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів з 18 березня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. Садочки та початкова школа поки працюватимуть у звичайному режимі», – сказав Кличко на терміновому брифінгу.

Він наголосив, що ситуація із захворюваністю в столиці є складною.

«Сьогодні на стаціонарах закладів столиці понад 3,5 тисячі госпіталізованих пацієнтів, хворих та з підозрою на коронавірус. З них 71% людей – у складному, тяжкому стані. Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії», – заявив Кличко.

За його словами, з такими темпами госпіталізацій «уже за кілька днів місць у лікарнях не буде».

Мер розповів, що за минулу добу у столиці виявили 999 нових випадків захворюваності на COVID-19.

Він закликав уряд розширити перелік протиепідеміологічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні і повернути органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати обмежувальні заходи.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 477 190 людей, одужали 1 232 209, летальних випадків – 28 697.