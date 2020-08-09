Шмигаль: карантин для людей з ОРДЛО збережуть

Карантин для людей, які приїжджають з окремих районів Донецької та Луганської областей, буде збережений, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він заявив, що українська влада не знає, яка ситуація з коронавірусом в ОРДЛО.

«За окремими даними, вона складніша. Ми вимушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої в нас і так вистачає... Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація настільки складною, вона буде лишатися керованою ось так, як лишалася до цього часу», – сказав Шмигаль в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

У березні через загрозу коронавірусної інфекції Україна обмежила рух на лінії розмежування на Донбасі. У червні рух почали відновлювати.