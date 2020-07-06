У Києві знову дозволили роботу закладів громадського харчування та кінотеатрів після 22:00

У Києві знову дозволили роботу закладів громадського харчування, кінотеатрів та театрів після 22:00, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 22-ї години. З дотриманням санітарних норм і регламентів. Робота ж розважальних закладів і проведення культурно-масових заходів обмежені до 22-ї години», – сказав Кличко.

Заборона на роботу закладів громадського харчування, кінотеатрів та театрів після 22:00 діяла з 1 липня.

Станом на ранок 6 липня в Україні виявили 49 043 випадки COVID-19. Померли 1 262 людини, 21 703 пацієнти одужали.