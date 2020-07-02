В Україні сьогодні відновлюють роботу кінотеатри

В Україні з 2 липня відновлюють роботу кінотеатри та театри. Відповідне рішення уряд ухвалив тиждень тому.

«Ми впроваджуємо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року, тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з чіткими умовами, наповненістю не більш ніж 50%», – заявив тоді міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Кінотеатри не працюють з березня після запровадження карантину в України у зв’язку із загрозою COVID-19.

За даними МОЗ, в Україні критеріям послаблення карантину не відповідають Київ та 10 областей.

В Україні станом на ранок 2 липня підтвердили 45 887 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 185 пацієнтів, одужали – 20 053. Лише минулої доби зафіксували 889 нових випадків захворювання, померли 12 людей, одужали 505.