Критеріям послаблення карантину не відповідають Київ та 10 областей – МОЗ

В Україні критеріям послаблення карантину не відповідають Київ та 10 областей. Про це 2 липня повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Окрім столиці, вимогам щодо часткового зняття обмежень не відповідають наступні області: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 2 липня повідомив, що уряд затвердив законопроєкт, що встановлює штрафи за недотримування маскового режиму, та очікує його ухвалення Верховною Радою.

В Україні станом на ранок 2 липня підтвердили 45 887 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 185 пацієнтів, одужали – 20 053. Лише минулої доби зафіксували 889 нових випадків захворювання, померли 12 людей, одужали 505.