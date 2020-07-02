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02 липня 2020, Київ 11:47
Новини | Коронавірус

Критеріям послаблення карантину не відповідають Київ та 10 областей – МОЗ

У 10 областях послаблювати карантин не можна – МОЗ

В Україні критеріям послаблення карантину не відповідають Київ та 10 областей. Про це 2 липня повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Окрім столиці, вимогам щодо часткового зняття обмежень не відповідають наступні області: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 2 липня повідомив, що уряд затвердив законопроєкт, що встановлює штрафи за недотримування маскового режиму, та очікує його ухвалення Верховною Радою.

В Україні станом на ранок 2 липня підтвердили 45 887 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 185 пацієнтів, одужали – 20 053. Лише минулої доби зафіксували 889 нових випадків захворювання, померли 12 людей, одужали 505.

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