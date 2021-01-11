Поліція: за три дні посиленого карантину виявлені понад 1,5 тисячі компаній-порушників

За три дні посиленого карантину виявлені 1 658 суб’єктів господарювання, які порушували запроваджені обмеження, повідомила Національна поліція.

Зокрема, 1314 порушень виявили в суб’єктів торговельного та побутового обслуговування. Серед інших порушників – 264 розважальні заклади та заклади харчування, 40 торговельно-розважальних центрів, 22 спортивні зали, фітнес-центри, басейни та 18 непродовольчих ринків.

За виявленими порушеннями складено 848 адміністративних протоколів за частиною 1 статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей).

Також за три дні в Україні винесли 3658 постанов за недотримання маскового режиму.

Загалом упродовж обмежувальних заходів до органів поліції надійшло 154 200 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.

Поліцейські склали 68 035 адміністративних протоколів. З них 16 105 – на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 8531 – водія транспортного засобу, 7023 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 2015 – керівників підприємств, установ та організацій. До суду направили 66 642 адміністративні протоколи.

Також поліцейські винесли 69 696 постанов за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот.

8 січня в Україні почався «післясвятковий карантин», який діятиме до 24 січня включно.