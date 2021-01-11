Після Різдва на кордоні України зріс пасажиропотік, особливо до ЄС – прикордонники

Після Різдвяних свят, від 9 січня на пунктах пропуску на державному кордоні України прикордонники фіксують зростання пасажиро-транспортного потоку, виїзд громадян з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС, повідомили у Державній прикордонній службі.

«Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують за кордон. Перед деякими пунктами пропуску виникали скупчення транспортних засобів, які могли налічували до трьох сотень одиниць легкових автівок. З метою забезпечення ритмічності пропускних операцій Державна прикордонна служба України збільшила кількість прикордонних нарядів, аби пропуск був максимально швидким і в той же час відповідав критеріям безпеки», – йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, загалом за вихідні й святкові дні, 7-10 січня, кордон держави перетнуло більше ніж 150 тисяч осіб і близько 30 тисяч автомобілів. При цьому переважна більшість осіб і транспорту оформлені на виїзд з України.

На даний час значних черг перед пунктами пропуску на державному кордоні України немає, додали у ДПСУ. Найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються «Грушів», «Шегині» та «Ужгород», де ще залишаються близько по 100 легкових транспортних засобів, що очікують на оформлення, йдеться в повідомленні.

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно.