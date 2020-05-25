Вісім областей не відповідають критеріям готовності переходу на другий етап карантину – МОЗ

Вісім областей не відповідають критеріям готовності переходу на другий етап карантину, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Львівській областях зафіксоване недостатнє охоплення тестуваннями. У Волинській, Закарпатській, Рівненській та Чернівецькій областях кількість випадків COVID-19 перевищує 12 на 100 тисяч населення. Крім того, Чернівецька область має занадто високу завантаженість ліжок у лікарнях.

22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, який триватиме до 22 червня. В Україні передбачені п'ять етапів виходу з карантину.

Станом на ранок 25 травня в Україні виявили 21 245 випадків COVID-19. Через викликані хворобою ускладнення 623 людини померли, 7 234 – одужали.