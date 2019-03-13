Суд в Австралії оприлюднив вирок кардиналу в справі про сексуальне насильство над дітьми

Суд в австралійському Мельбурні оприлюднив вирок 77-річному кардиналу Джорджу Пеллу, визнаному винним у сексуальному насильстві над неповнолітніми, засудивши його до шести років ув’язнення.

Вердикт суду присяжних став відомий ще взимку. В опублікованому рішенні головний суддя окружного суду Мельбурна Пітер Кідд заявив, що кардинал зловжив владою і виявив «вражаючу зарозумілість».

Суд визнав, що 1996 року Пелл чинив насильницькі дії щодо двох 13-річних хлопчиків із хору в кімнатах собору в Мельбурні. Кардинал звинувачення заперечив.

У середині грудня папа римський Франциск видалив трьох кардиналів зі свого неформального кабінету. Двоє з них, зокрема Джордж Пелл, підозрювалися в сексуальному насильстві.

Римо-католицька церква в останні роки зіткнулася з низкою звинувачень, пов’язаних із сексуальним насильством з боку священиків і твердженнями, що Ватикан намагався приховати ці випадки.

Скандал почався з публікації в серпні доповіді великого журі Пенсильванії, США. Згідно з документом, служителі католицької церкви більше ніж 70 років чинили різні сексуальні злочини проти тисячі дітей.