У Карлових Варах відкривається 54-й міжнародний кінофестиваль, Україна серед учасників

Сьогодні на відомому чеському курорті Карлові Вари урочисто відкриється 54-й міжнародний кінофестиваль.

Цього року в його програмі близько 200 художніх і документальних фільмів з усіх країн світу. За найвищу нагороду фестивалю – «Золотий глобус» боротимуться фільми в головній секції, секції «На Схід від Заходу» і в секції документальних фільмів.

У конкурсній програмі фестивалю братиме участь українська стрічка режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі».

Членом журі фестивалю є відомий українських режисер Сергій Лозниця.

Головним гостем цьогорічного фестивалю є відома американська актриса Джуліанна Мур. Саме вона під час церемонії відкриття фестивалю першою пройдеться відомим червоним килимом.

Карло-Варський кінофестиваль триватиме до 6 липня. Цього дня будуть оголошені фільми – переможці, найкращі режисери і актори.

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах вперше був проведений у 1946 році, від 1956 року належить до найвищої міжнародної категорії «А», так само, як Венеціанський чи кінофестиваль у Каннах. Від 1994 році кінофестиваль у Карлових Варах проводиться щорічно.