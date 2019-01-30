Російські музейники хочуть відреставрувати знайдену після крадіжки картину «Ай-Петрі. Крим»

Державний Російський музей у Санкт-Петербурзі, де постійно експонується викрадена з Третьяковської галереї картина Архипа Куїнджі «Ай-Петрі. Крим», має намір відреставрувати полотно, повідомили в прес-службі музею, інформує російський «Інтерфакс».

Як повідомляється, працівники музею мають намір провести «додаткові обстеження» картини після її повернення в Санкт-Петербург. Після обстежень фахівці Російського музею мають намір провести «необхідну реставрацію».

При цьому про виявлення пошкоджень на картині Куїнджі, яку після викрадення знайшли в Московській області Росії, не повідомляють.

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Картину із Третьяковської галереї в Москві 27 січня викрав чоловік під виглядом музейного працівника. Наступного дня російські поліцейські повідомили, що знайшли картину і затримали підозрюваного, але він заявив про свою невинуватість.