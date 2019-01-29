Росія: суд заарештував підозрюваного у викраденні картини «Ай-Петрі. Крим»

Таганський суд столиці Росії Москви заарештував на два місяці Дениса Чупрікова, обвинуваченого у викраденні картини «Ай-Петрі. Крим» Архипа Куїнджі з Третьяковської галереї.

Його взяли під варту до 27 березня. Чоловіку інкримінують викрадення групою осіб предметів, які мають особливу цінність, за попередньою змовою.

27 січня з Третьяковської галереї в Москві викрали картину художника Архипа Куїнджі. Чоловік дістав картину з рами і втік. Підозрюваного затримали у селищі Заріччя в Одинцовському районі. Ним виявився Денис Чуприков, родом з Феодосії. Чоловік заперечує свою провину. Картину виявили на одному з будівництв.