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29 Січень 2019, Київ 18:24
Новини | Міжнародні

Росія: суд заарештував підозрюваного у викраденні картини «Ай-Петрі. Крим»

27 січня з Третьяковської галереї в Москві викрали картину художника Архипа Куїнджі

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Таганський суд столиці Росії Москви заарештував на два місяці Дениса Чупрікова, обвинуваченого у викраденні картини «Ай-Петрі. Крим» Архипа Куїнджі з Третьяковської галереї.

Його взяли під варту до 27 березня. Чоловіку інкримінують викрадення групою осіб предметів, які мають особливу цінність, за попередньою змовою.
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27 січня з Третьяковської галереї в Москві викрали картину художника Архипа Куїнджі. Чоловік дістав картину з рами і втік. Підозрюваного затримали у селищі Заріччя в Одинцовському районі. Ним виявився Денис Чуприков, родом з Феодосії. Чоловік заперечує свою провину. Картину виявили на одному з будівництв.

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