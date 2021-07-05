Human Rights Watch завила про нові випадки катування та жорстоке поводження з ув’язненими в ОРДЛО

Підтримувані Росією збройні формування на сході України катують та жорстоко поводяться з людьми, які перебувають під вартою, заявила правозахисна організація Human Rights Watch.

В організації зазначили, що отримали нову інформацію про кількох жінок, яких утримує «ДНР» за сфабрикованими звинуваченнями у «шпигунстві».

Одна жінка була вагітною, коли її затримали в травні 2021 року, дві інші мають серйозні захворювання, від яких вони не отримували лікування, а четверту катували, розповіли у HRW.

«Катування та інші випадки негуманного поводження з боку збройних груп втілюються жорстоким поводженням із жінками, які перебувають під вартою. Наскільки нам відомо, багато затриманих тримають без звязку, у жахливих умовах і без доступу до справедливого судового процесу або належної медичної допомоги», – заявила старша дослідниця Європи та Центральної Азії в Human Rights Watch Юлія Горбунова.

За даними ООН, у період з 2014 до 2021 рік жертвами катувань і жорстокого поводження стали близько 4 000 затриманих у зв’язку з конфліктом на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.