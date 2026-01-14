Суховантаж, який прямував до Росії з Ірану, тоне в Каспійському морі

У Каспійському морі зазнає лиха іранське суховантажне судно Rona, повідомило Міністерство закордонних справ Туркменистану.

За повідомленням, берегові служби країни врятували 14 людей – усі вони громадяни Ірану й Індії.

Як випливає з трекінгових даних, вивчених російським виданням «Важные истории», суховантажне судно Rona виконувало рейс до російської Астрахані.

З жовтня 2024 року до грудня 2025-го він 20 разів заходив до портів Астрахані, Махачкали й Азова з іранських портів Амірабад й Анзелі.

Американський телеканал CNN повідомляв, що між Астраханню й Амірабадом з Анзелі проходить основний маршрут ймовірних морських поставок зброї з Ірану до Росії.

Видання The Wall Street Journal писало, що так до Росії потрапляють сотні тисяч артилерійських снарядів й інших видів боєприпасів.

У грудні 2025 року ЗСУ заявили про ураження в Каспійському морі ролкера «Композитор Рахманинов» і суховантажного судна «Аскар-Сарыджа», які, за версією спецслужб, перевозили з Ірану до Росії військову техніку й озброєння.

У Росії інформацію української сторони не коментували.

Наприкінці року Служба безпеки України взяла на себе відповідальність за атаки на «тіньовий флот» Росії.