Екс-посол Грузії в Україні Григол Катамадзе просить у Зеленського українське громадянство

Колишній посол Грузії в Україні (у 2000−2007 і 2009−2013 роках) Григол Катамадзе звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням надати йому українське громадянство. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Гордон.

«Хочу скористатися нагодою поспілкуватися з вашим виданням і публічно звернутися до президента Володимира Зеленського надати мені українське громадянство. Вже пройшло шість років, як я покинув державну службу у Грузії. Колись давно я закінчив Київський державний університет імені Шевченка, майже 13 років був послом Грузії в Україні, багато років живу у Києві», – заявив Катамадзе.

Він нагадав, що у своїй інавгураційній промові Зеленський закликав представників української діаспори повертатися на батьківщину і пообіцяв надати їм громадянство.

«Цей заклик дуже важливий і для мене. Хоч я не етнічний українець, але щиро переживаю за майбутнє країни, з якою пов’язана велика частина мого свідомого життя», – заявив екс-посол.

Катамадзе сказав, що рішення про зміну громадянства далося йому непросто.

«Знаєте, неможливо сповна повернути борг батькам, але можна добре виховати своїх дітей, щоб передати їм те, що заклали в тебе батьки. Так само і з боргом перед країною: неможливо повернути сповна, але можна робити все, щоб допомогти Україні стати успішним розвиненим державою. І я намагаюся це робити, в тому числі як президент Асоціації платників податків України. Саме тому прошу президента Володимира Зеленського надати мені українське громадянство», – сказав Григол Катамадзе.

Публічної реакції від президента Володимира Зеленського на таке прохання Катамадзе наразі немає.

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий надати українське громадянство «усім українцям на планеті».

28 травня президент Зеленський повернув екс-президентові Грузії, колишньому голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка. Напередодні Саакашвілі повернувся в Україну.