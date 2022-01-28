Катастрофа АН-26 під Харковом. Справу розглядатиме колегія суддів

Чугуївський міський суд 28 січня ухвалив, що справу за фактом катастрофи літака Ан-26 в Харківській області, внаслідок якої загинули 26 людей, буде розглядати колегія судді.

Суддя Чугуївського міськсуду Оксана Золотоверха задовольнила клопотання захисника одного зі звинувачених у справі. Адвокат В’ячеслава Глазунова, колишнього командира військової частини, де розташований аеродром, попросив суд розглядати справу колегіально.

Це законне право обвинувачених у таких справах, пояснив Радіо Свобода заступник керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил Павло Юхимович.

«У такій категорії справ, де санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років, суд зобов’язаний роз’яснити обвинуваченим право на розгляд такої категорії справ колегіально, у складі трьох суддів. Одним із захисників обвинуваченого було заявлене відповідне клопотання», – зазначив Юхимович.

Визначатимуть колегію суддів методом електронного розподілу. Опісля призначать дату нового засідання, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Попри те, що засідання 28 січня – підготовче, до суду сьогодні приїхала частина потерпілих. Із собою вони принесли фото загиблих курсантів.

Літак повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області 25 вересня 2020 року за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

Серед підозрюваних – тодішній командувач Повітряних сил Збройних сил України, колишній командир військової частини А4104 і двоє його заступників, колишній керівник польотами на аеродромі «Чугуїв» і на той час виконувач обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Кримінальне провадження було відкрите за фактом порушення правил польотів та підготовки до них. Від початку розглядалися усі версії – від технічної несправності до помилки екіпажу.

Слідство тривало більше ніж пів року. Справа склала 60 томів. Слідчі Державного бюро розслідувань, окрім незадовільного стану літака, виявили чисельні порушення: перевантаження літака і польоти конвеєром, коли наступну групу курсантів забирають одразу після висадки попередньої.

До суду справу передали 15 січня 2022 року. У справі – 35 потерпілих. Це рідні загиблих і В’ячеслав Золочевський, який вижив під час катастрофи. Їхні інтереси представлятимуть 15 адвокатів. Також постраждалою стороною визнано Міністерство оборони України.

Розглядатимуть справу у Чугуївському міському суді під Харковом. Головуюча суддя у справі – Оксана Золотоверха.