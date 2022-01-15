Справу про катастрофу Ан-26 на Харківщині передали до суду – ОГП

Справу за фактом катастрофи літака Ан-26 в Харківській області передали до Чугуївського міського суду, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Літак повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області 25 вересня 2020 року за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

Серед підозрюваних – тодішній командувач Повітряних сил Збройних сил України, колишній командир військової частини А4104 і двоє його заступників, колишній керівник польотами на аеродромі «Чугуїв» і на той час виконувач обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

«Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил до Чугуївського міського суду Харківської області скеровано обвинувальний акт стосовно шістьох колишніх військових посадовців за фактами порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України)», – ідеться у повідомленні.

За версією слідства, порушення під час підготовки до навчальних польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба мали системний характер.