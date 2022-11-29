Казахстан планує запровадити іспит на знання мови для отримання громадянства

У 2023 році для набуття громадянства Казахстану в пілотному режимі планують запровадити іспит на знання державної мови. Першими його мають складати етнічні казахи з-за кордону країни, у яких не записана національність у відповідній графі в документах. Про це заявила міністр праці та соціального захисту Тамара Дуйсенова, повідомляє Радіо Азаттик.

Вона додала, що, за новою концепцією міграційної політики, до 2027 року для набуття громадянства Казахстану передбачено знання на базовому рівні казахської мови, історії та конституції країни.

У листопаді уряд Казахстану підготував проєкт закону, згідно з яким незнання казахської мови, історії та основ національного законодавства стане додатковою підставою для відмови в отриманні або відновленні громадянства країни.

Тема обговорюється на тлі напливу до країни громадян Росії, багато з яких змінили місце проживання після оголошеної російською владою наприкінці вересня часткової мобілізації на війну з Україною. За офіційними даними, до 100 тисяч росіян і далі залишаються в Казахстані.