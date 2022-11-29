У Казахстані залишаються близько 100 тисяч росіян, які виїхали після оголошення про мобілізацію

Понад 400 тисяч росіян вʼїхали на територію Казахстану після початку мобілізації в Росії, близько 100 тисяч із них усе ще залишаються в центральноазійській країні, повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на міністра праці та соціального захисту населення Казахстану Тамару Дуйсенову.

«За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи більш як 400 тисяч росіян приїхали, виїхали трохи більш як 320 тисяч і близько 100 тисяч росіян поки що перебувають тут», – цитує агенція її слова.

За даними Національного банку Казахстану, на які посилається РБК, у жовтні 2022 року з Росії до Казахстану за допомогою систем грошових переказів було відправлено 5,6 мільярда рублів. Це у 13 разів більше, ніж торік у жовтні.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію на війну з Україною, десятки тисяч російських чоловіків втекли з країни. Однією з країн, куди вирушили росіяни, став Казахстан. Здебільшого наплив людей спостерігався у прикордонних з Росією регіонах Казахстану, а також у двох великих містах – Астані та Алмати.