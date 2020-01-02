У Казахстані нагородили медаллю пасажира літака, що розбився після зльоту

У Казахстані нагородили медаллю Темірлана Кадауова, пасажира літака Fokker-100 компанії Bek Air, який розбився 27 грудня, повідомляє казахстанська редакція Радіо Свобода.

Під час аварії 23-річний Кадауов затулив собою вагітну пасажирку. Після падіння він допоміг їй вибратися з літака, відвів на безпечну відстань і допомагав іншим пасажирам.

Темірлан Кадауов був нагороджений медаллю «За відзнаку в запобіганні й ліквідації надзвичайних ситуацій».

Літак Fokker 100 авіакомпанії Bek Air вилетів 27 грудня вранці за маршрутом Алмати – Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся зі споруджуваним двоповерховим будинком (в ньому в той момент нікого не було) і впав у районі житлових будинків.

На борту літака було п’ять членів екіпажу і 93 пасажири, в тому числі іноземці: двоє громадян України, громадянин Киргизстану, громадянин Китаю. Решта – громадяни Казахстану. 12 людей загинули, понад 60 – постраждали.

Слідчі вважають, що причиною катастрофи могла бути помилка пілотів або технічна несправність у системі навігації. Урядова комісія з розслідування причин аварії має підбити попередні підсумки своєї роботи до 10 січня 2020 року.