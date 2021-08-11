Коронавірус: усі регіони Казахстану внесли до «червоної» зони

Влада Казахстану внесла всі регіони країни до «червоної» зони через нову хвилю коронавірусного захворювання COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я повідомило 11 серпня, що за попередню добу в Казахстані зареєстрували 7657 нових випадків захворювання на COVID-19, що збільшило офіційну кількість інфікованих до понад 656 тисяч осіб, померли під час пандемії понад 7100 людей.

За даними міністерства, 99,9 відсотка людей, які отримали позитивний результат на COVID-19, не були щеплені проти коронавірусу.

Для вакцинації Казахстан використовує в основному російську вакцину «Спутнік V», вироблену або в Росії, або в центральному місті Казахстану Караганді.

11 серпня Агентство фінансового контролю Казахстану заявило про початок розслідування проти кількох медичних працівників у містах Алмати, Актобе, Павлодар, Шимкент і Тараз за підозрою у підробці й продажу сертифікатів про щеплення 37 особам.