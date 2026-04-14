У Казахстані винесли вироки 19 учасникам антикитайського протесту

Суд у Казахстані 13 квітня засудив усіх 19 обвинувачених у політично чутливій справі, пов’язаній з антикитайським протестом минулого року поблизу кордону між двома країнами, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Суд визнав усіх обвинувачених винними у розпалюванні міжетнічної ворожнечі після протесту з вимогою звільнення етнічного казаха, затриманого в китайській провінції Сіньцзян.

Кілька обвинувачених отримали п’ятирічні терміни позбавлення волі, інші – обмеження волі, яке ставить їх під державний нагляд з обмеженнями пересування, проживання та повсякденної діяльності. Усім 19 обвинуваченим також заборонили займатися політичною діяльністю протягом трьох років.

Обвинувачені є членами або прихильниками незареєстрованої правозахисної групи «Наґиз Атажурт», яка працює з сім’ями зниклих безвісти в Сіньцзяні. Їм висунули звинувачення в «розпалюванні міжетнічної ворожнечі» у зв’язку з протестом, який був знятий на відео та опублікований в інтернеті.

На цих відео можна побачити, як учасники палять маленькі китайські прапори та портрет китайського лідера Сі Цзіньпіна, скандуючи гасла проти президента Китаю й Комуністичної партії Китаю. Вони закликали до звільнення натуралізованого громадянина Казахстану з Сіньцзяну, який перебуває під вартою в Китаї з липня 2025 року.

Ця справа широко розглядається як показник впливу Китаю в Казахстані після появи доказів того, що прокурори діяли після дипломатичної скарги з Пекіна.

Процес підкреслив напруженість між внутрішньою активністю в Казахстані щодо Сіньцзяну, де понад 1 мільйон уйгурів, казахів, киргизів та інших мусульманських меншин були відправлені до таборів масового утримання, та стратегічними відносинами уряду з Китаєм.

Суд проходив у місті Талдикорган у закритому режимі – журналістам заборонили входити до зали, і вони стежили за засіданням із сусідньої кімнати через пряму відеотрансляцію. Біля будівлі суду зібралися близько 100 родичів та прихильників, коли було оголошено вирок. Деякі з родичок засуджених плакали, одній жінці знадобилася медична допомога.

Родичі розповіли журналістам, що очікували виправдувальних вироків або звільнення активістів, і звернулися до президента Касима-Жомарта Токаєва з проханням втрутитися. У коментарях для Радіо Свобода деякі також стверджували, що результат свідчить політичний тиск з боку Китаю.

За словами репортерів Казахської служби Радіо Свобода, деяких членів родини попросили залишити будівлю суду та уникати публічних заворушень, поки триває розгляд справи.

Правозахисні організації, зокрема Amnesty International та Human Rights Watch, розкритикували цю справу, висловлюючи занепокоєння щодо справедливого судочинства та використання статті 174 Кримінального кодексу Казахстану для переслідування діяльності, пов’заної з протестами.

Поліція затримала учасників невдовзі після протесту 13 листопада 2025 року. Те, що почалося як адміністративні затримання, згодом переросло в кримінальну справу за статтею 174 про розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Протест та подальше кримінальне провадження викликали критику з боку китайських дипломатичних представників, які назвали демонстрацію провокацією та закликали казахстанську владу вжити заходів та запобігти, за їхнім твердженням, шкоді національній гідності Китаю та іміджу його керівництва.