У Казахстані на референдумі проєкт нової Конституції підтримали 87,15% виборців – дані ЦВК

У Казахстані на референдумі проєкт нової Конституції підтримали 7,9 мільйона громадян або 87,15% від тих, хто голосував, проти висловилися понад 898 тисяч осіб (9,8%), випливає з попередніх даних Центральної виборчої комісії країни.

У бюлетені значилося одне питання: «Чи приймаєте ви нову Конституцію Республіки Казахстан, проєкт якої опублікований у засобах масової інформації 12 лютого 2026 року?»

Загалом у голосуванні 15 березня взяли участь 9,1 мільйона осіб, це 73,12% від кількості громадян, які мають право брати участь у референдумі. За законом, референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше ніж половина тих, хто має право голосу.

День голосування супроводжувався затриманням. В Астані з дільниці, де пізніше проголосував президент Касим-Жомарт Токаєв, поліція вивела кореспондента Радіо Азаттик, Казахської служби Радіо Свобода, і ще кількох журналістів.

Після того, як Токаєв проголосував і залишив свою дільницю, поспілкувавшись зі ЗМІ, журналістів відпустили без звинувачень. В Алмати затримували щонайменше трьох людей, пізніше їх відпустили.

Токаєв представив параметри конституційної реформи 20 січня 2026 року. Наступного дня його указом була створена конституційна комісія, до якої увійшли 130 осіб – депутати, чиновники, юристи. Після шести засідань комісія заявила, що країні потрібна нова Конституція, а 12 лютого влада представила проєкт документа.

Ще до офіційного оприлюднення підсумків голосування Токаєв оголосив, що 15 березня стане новим Днем Конституції. З 1996 року День Конституції відзначався 30 серпня.

Одним з основних моментів нового проєкту Конституції є перетворення парламенту з двопалатного на однопалатний і перейменування його на Курултай. Курултай складатиметься зі 145 членів, яких обиратимуть на п’ятирічний термін за пропорційною системою, тобто за партійними списками.

Керівництво країни запевняє, що нововведення покращать систему представництва і кваліфікацію парламентаріїв. Критики підкреслюють, що громадяни, які не перебувають у партіях, не зможуть балотуватися в депутати, і нагадують, що опозиційні об’єднання роками не можуть домогтися реєстрації партії в Мін’юсті Казахстану.

Проєкт нової Конституції також наділяє президента повноваженнями самостійно, без участі парламенту, призначати генпрокурора, голів Конституційного і Верховного судів, Нацбанку, голову комітету нацбезпеки, тоді як нині ці призначення вимагають згоди Сенату, який, за новим проєктом ліквідується.

Проєкт також передбачає інститут віцепрезидента. Людина на цю посаду не обирається, а призначається президентом за згодою Курултаю.

У разі дострокового складання президентом повноважень або його смерті віцепрезидент стає в.о. президента (нині, за Конституцією, посада президента при його смерті чи відставці переходить спікеру Сенату, верхньої палати парламенту).

Згідно з новим проєктом, президент має право розпустити Курултай, якщо він із двох спроб не схвалить запропоновані президентом кандидатури на посади віцепрезидента, прем’єр-міністра або спікера Курултаю.

Поки чинного парламенту немає, йдеться у проєкті документа, президент видає укази, які матимуть силу закону.

Критики вбачають у нововведеннях посилення президентської влади і послаблення законодавчої гілки. Влада, навпаки, наполягає, що система стримувань і противаг, зміцниться, що «забезпечить довгостроковий сталий розвиток» країни.

Крім того, зміни торкнулися розділу «Людина і громадянин», який перейменовується на «Основні права, свободи й обов’язки». У проєкті нової Конституції шлюб визначається як «добровільний і рівноправний союз чоловіка і жінки, зареєстрований державою відповідно до закону».

Правозахисники зазначають, що це уточнення виключає альтернативні союзи й відображає тренд на обмеження прав ЛГБТК+.

У статтю про мову внесли зміну, яку ті, хто підтримує проєкт, вважають значущою, а критики – такою, що нічого не змінює. У пункті 2 статті 9 проєкту йдеться про те, що «в державних організаціях й органах місцевого самоврядування поряд із казахською офіційно вживається російська мова».

У чинній версії замість слова «поряд» написано «нарівні». У середовищі казахомовних активістів закликали зовсім прибрати цей пункт, зберігши лише норму про те, що державною мовою є казахська.