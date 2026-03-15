У Казахстані завершився референдум щодо нової Конституції. За даними Центральної комісії референдуму, загалом у країні на 20:00 за місцевим часом бюлетені отримали 9 126 850 громадян, що становить 73,24% від числа включених до списків для голосування.

У Кизилординській області зафіксовано найвищу явку на референдумі – 93,04%, найнижчий показник в Алмати – 33,43%.

Раніше в Центральній комісії повідомили, що референдум був визнаний таким, що відбувся.

Усі виборчі дільниці в Казахстані закрилися рівно о 20-й годині, після чого розпочалася процедура підрахунку голосів. Згідно із законодавством, підрахунок не має перевищувати 12 годин від моменту його початку.

Голосування за межами країни все ще триває з урахуванням різниці в часі.

Однією з ключових змін у проєкті Конституції є перетворення парламенту з двопалатного на однопалатний. Його пропонують назвати Курултаєм. Він складатиметься зі 145 членів, яких обиратимуть на п’ятирічний термін за пропорційною системою – за партійними списками.

Нині нижня палата парламенту, Мажиліс, обирається за змішаною системою, у якій можуть брати участь як партії, так і самовисуванці.

Офіційна Астана заявляє, що ці зміни мають «покращити систему представництва та підвищити професійність парламентарів». Критики ж зазначають, що громадяни, які не є членами партій, не зможуть балотуватися до парламенту. Крім того, вони нагадують, що опозиційні рухи роками не можуть зареєструвати політичні партії в міністерстві юстиції.

Проєкт також розширює повноваження президента. Зокрема, глава держави зможе самостійно призначати генерального прокурора, голів Конституційного та Верховного судів, Національного банку та Комітету національної безпеки. Нині ці призначення потребують схвалення сенату.

Документ передбачає створення посади віцепрезидента. Його призначатиме президент за згодою курултаю. У разі дострокового припинення повноважень президента або його смерті віцепрезидент виконуватиме обов’язки глави держави. Зараз, згідно з чинною Конституцією, ці повноваження переходять до спікера сенату.

Також президент зможе розпустити Курултай, якщо парламент двічі не схвалить запропоновані президентом кандидатури на посади віцепрезидента, прем’єр-міністра або спікера.

На час відсутності парламенту президент матиме право видавати укази, що матимуть силу закону.

Критики проєкту стикаються з переслідуваннями. В соцмережах за несхвальні дописи приходили поліцейські, вимагали видалити публікації, кілька осіб отримали адміністративні арешти за «поширення хибної інформації».