У Казахстані МВС має «жорстко» реагувати на хибні повідомлення про проєкт нової Конституції – прем’єр

Прем’єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов доручив міністерству внутрішніх справ центральноазійської країни «жорстко» реагувати та притягувати до відповідальності за поширення хибних відомостей про проєкт нової Конституції. Про це він сказав на нараді щодо організації роз'яснювальної роботи щодо проєкту нового основного закону держави.

«У соціальних мережах та месенджерах фіксуються провокаційні публікації, які не відповідають дійсності. Міністерству внутрішніх справ доручено забезпечити жорстке правове реагування та притягнення до відповідальності за поширення неправдивих відомостей», – наводить його слова пресслужба уряду.

Бектенов доручив міністерствам та акіматам (місцевій владі) «активізувати всебічне роз’яснення громадянам проєкту нової Конституції».

Спеціальна конституційна комісія опублікувала повний текст проєкту нової Конституції 31 січня. Спочатку планувалося внести поправки до 77 статей чинного Основного закону, але 29 січня комісія дійшла висновку, що масштаб змін вимагає ухвалення нової Конституції.

За критику проєкту нової Конституції вже оштрафували жителя Алмати Марата Абдурахманова. Приводом для справи став його пост, де він назвав документ «проєктом Конституції диктатури тоталітаризму та корупції», після ухвалення якого зростуть права чиновників, а не громадян.



