Зміни до конституції Казахстану: казахи протестують за допомогою «сметани»

У Казахстані користувачі соцмереж вигадали незвичний спосіб обговорювати майбутній конституційний референдум. Щоб уникнути штрафів за опитування, вони замінили слово «референдум» на «сметану», перетворивши жарти про молочні продукти на форму політичного протесту

Казахський інтернет-простір отримав несподіваний урок: звичайне опитування серед своїх підписників може мати велику ціну. Водночас, воно може породити хвилю креативності.

Після того як влада Казахстану почала застосовувати статтю 120 Кодексу про адміністративні правопорушення, опитування громадської думки щодо майбутнього референдуму 15 березня дозволили проводити лише уповноваженим державою організаціям, і заборонили звичайним громадянам, журналістам і незалежним медіа.

Зіткнувшись із штрафами та забороною опитувань, казахська онлайн-спільнота вирішила «піти в магазин за продуктами».

Слово «референдум» поступово зникло із соціальних мереж. Натомість з’явилося слово «сметана».

В популярних Telegram-каналах користувачі почали публікувати фотографії полиць із молочними продуктами з підписами на кшталт: «15 березня з’явиться нова сметана. Хтось знає, що в її складі?».

Усі чудово знають, які саме «інгредієнти сметани» маються на увазі: можливі майбутні конституційні правки, на думку критиків, були підготовлені без широкого публічного обговорення.

Коментарі під такими постами перетворилися на закодовані політичні обговорення.

Один популярний коментар звучить так: «У цієї сметани занадто довгий термін придатності. Очевидно, додали консерванти». Це жарт про молочні продукти – і водночас тонкий натяк на побоювання, що нова конституційна система може розширити президентські повноваження.

Жодної політичної термінології. Жодних заборонених слів. Лише жарти про безпечність продуктів.

Закодовані символи опозиції

До тренду швидко приєдналися в соцмережах Threads та Instagram. На сторінках ставили «невинні» запитання: «Ви плануєте йти до магазину в неділю?». Варіанти відповідей теж були звичайними: «Так, мені потрібна сметана», «Ні, стара була краща» і найпопулярніший «Я на дієті».

Фраза «я на дієті» швидко стала популярним позначенням для бойкоту референдуму – способом висловити протест без згадувань політики. У країні, де його пряме обговорення може призвести до штрафу, «непереносимість лактози» стала політичною ідеологією.

На Threads та Instagram користувачі жартівливо протестують, порівнюючи «нову сметану» і «стару густішу», зазначаючи: «Я проти нової консистенції сметани». Коментатори відповідали: «Клас!», «Стара сметана справді густіша за нову» – та ставили емодзі, перетворюючи звичайні продукти на символи громадського протесту.

Гумор загострився ще більше, коли почали обговорювати вартість референдуму. Уряд виділив на голосування 20,8 мільярда тенге (41,6 мільйона доларів). В одному з вірусних постів запитали: «Хто купує сметану за 20 мільярдів? Ми не хочемо молочки, нам потрібен хліб».

«Тривожно і сумно»

Юристка Ґульміра Біржанова з організації Юридичний медіа-центр сказала Казахській службі Радіо Свобода, що необхідність такої «креативності» викликає занепокоєння.

«Люди, які пишуть ці пости або створюють меми, думають про власну безпеку. Вони бояться, що за пряме висловлення думки вони можуть зіткнутися з наслідками, тому сподіваються, що, подаючи позицію в «креативній» формі, зможуть уникнути відповідальності», – зазначає вона.

«Це дуже сумно. Стаття 20 чинної Конституції гарантує свободу слова та творчого вираження, – додає Біржанова. – Я сподіваюсь, держава не буде карати людей, які просто намагаються обійти обмеження, це було б абсурдно».

Президент Касим-Жомарт Токаєв ініціював конституційну реформу як частину того, що він неодноразово описував як перехід до більш відкритої та реактивної політичної системи.

У своїх виступах Токаєв представляв референдум як важливий етап для демократії. Він пообіцяв, що громадяни почнуть не лише спостерігати за політичним процесом, а й формувати його.

«Думка кожного громадянина буде врахована», – заявив він, оголошуючи про пакет реформ і зазначаючи, що суспільство «активно братиме участь» у побудові «Нового Казахстану».

Однак більшість казахів бачить ситуацію інакше.

Застосування статті 120 відбувається дуже швидко і виходить далеко за межі штрафів.

Журналістку Казахської служби Радіо Свобода Макпал Муканкизи оштрафували на приблизно 90 доларів за опитування в соціальних мережах. Видання «Уральський тиждень» отримало штраф у 260 доларів за опитування в Telegram.

Але репресії вийшли за межі грошових покарань і дійшли до арештів.

Активіста Оразали Єржанова засудили до 10 діб адміністративного арешту лише за обговорення бойкоту референдуму.

Тиск перемістився і в тіньову частину інтернету.

Незалежні голоси повідомляли про хвилю цифрового саботажу: акаунти в соцмережах зламували, блокували або масово скаржилися на них, щоб вони зникали з публічного простору.

У випадку з Єржановим критичні пости щодо нової конституції, за повідомленнями, зникли з його сторінки у фейсбуці одразу після його арешту.

До кінця лютого список покараних розширився і включив активістів, які наважилися поставити під сумнів легітимність референдуму напряму.

Понад десяток активістів було взято під варту після спроб організувати мирний протест. Також жителя Алмати оштрафували приблизно на 170 доларів за критичні щодо поправок коментарі у Facebook, які влада назвала «поширенням неправдивої інформації».

Соціологи, яким сказали «ні»

Обмеження поширилися не лише на окремих людей.

Бюро моніторингу громадської думки Demoscope, яке працює з 2012 року, звернулося за дозволом провести опитування про те, як громадяни сприймають запропоновані конституційні реформи. Центральна виборча комісія Казахстану відмовила у цьому.

Пояснення було показовим.

Влада послалася на співпрацю Demoscope з Фондом Конрада Аденауера, заявивши, що така співпраця означає «непряму участь» міжнародної організації у діяльності, пов’язаній із референдумом, що заборонено законом.

Оскільки незалежних спостерігачів відсторонили, суспільству залишилися лише цифри, пов’язані з державою.

Одне офіційне опитування показало 78,8 % підтримки поправок. Інше, замовлене правлячою партією Amanat, оцінило підтримку ще вище — 86,5 %.