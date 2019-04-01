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01 Квітень 2019, Київ 16:45
Новини | Міжнародні

У Казахстані судять журналістів Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время»

Журналістка Світлана Глушкова з адвокатом Бауиржаном Азановим у суді, Нур-Султан, Казахстан, 1 квітня 2019 року

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Кореспонденти Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время» (проект Радіо Свобода і «Голосу Америки») постали перед судами у Казахстані 1 квітня.

Зокрема, в Нур-Султані (колишня Астана) відбулося слухання справи кореспондентки телеканалу «Настоящее время» Світлани Глушкової. Засідання перенесли на 2 квітня після того, як адвокат Глушкової оголосив відвід судді.

Він заявив про процедурні порушення у справі і додав, що матеріали справи не були передані до суду.

Глушкову звинуватили у нападі на жінку, яка заважала їй висвітлювати затримання арештів протестувальників у столиці Казахстану 22 березня, що протестували проти перейменування Астани.

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Журналістку затримали 31 березня в аеропорту Нур-Султана й оголосили, що на неї завели адміністративну справу. Вона заперечує обвинувачення і називає справу перешкоджанням її професійним обов’язкам.

Крім того, суд у місті Актау 1 квітня почав і відклав розгляд апеляції кореспондентки казахстанської служби Радіо Свобода Санії Тойкен на постанову адміністративного суду міста Жанаозен про накладення штрафу у справі, яку правозахисники назвали порушенням права журналіста на здійснення професійної діяльності.

Минулого місяця суд вирішив оштрафувати Тойкен на 135 доларів, визнавши її винною у відмові підкорятися наказам поліції.

Протягом лютого-березня журналістку затримували тричі під час висвітлення протестів жителів Жанаозена, які вимагали збільшення робочих місць. Вона називає справу проти себе політично мотивованою.

Влада Казахстану в останні кілька років зробила жорсткішими правила роботи незалежних журналістів у країні. Було полегшене блокування сайтів із «небажаним» для влади контентом: під заборону зокрема потрапив один з найвідоміших в Казахстані незалежних порталів ratel.kz.

Був припинений вихід казахстанської версії Forbes, де журналісти розповідали про незаконний бізнес казахстанських чиновників.

У Казахстані були заарештовані колишній голова Спілки журналістів і його син: їх звинуватили у розкраданні державних коштів.

Також влада країни має намір змінити правила акредитації ЗМІ на заходи, полегшивши відкликання акредитації, якщо журналіст буде ставити незручні запитання спікерам.

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