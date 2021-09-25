Партія Кернеса висунула кандидатом у мери Харкова Терехова

Харківська міська організація партії «Блок Кернеса – Успішний Харков» висунула кандидатом на посаду мера Харкова Ігоря Терехова. Його кандидатуру оголосив син попереднього мера міста Кирило Кернес на конференції партії 25 вересня.

Як заявила голова міського осередку партії, учасники конференції підтримали кандидатуру Терехова одноголосно. Наразі він є виконувачем обов’язків мера Харкова.

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Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову міської виборчої комісії Олену Матвієнко, сьогодні ж комісія офіційно зареєструвала шістьох кандидатів у мери Харкова.

Це Костянтин Немічев, Михайло Добкін, Валерій Говоров, Володимир Плетньов, Дмитро Маринін та Олександр Кондрусик.

Верховна Рада України призначила на 31 жовтня 2021 року вибори міського голови Харкова ­– замість померлого Геннадія Кернеса.