Співачка Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили свої романтичні стосунки

Співачка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердили чутки про свої романтичні стосунки, вперше з’явившись разом в інстаграмі.

Перрі опублікувала у соцмережі серію фото і відео з їхньої подорожі до Японії.

На одному з кадрів пара позує для селфі, а на іншому – куштують суші. Хоча Перрі і Трюдо офіційно не коментували своїх стосунків, чутки про їхній роман ширяться мережею вже кілька місяців поспіль – особливо після того, як політика помічали на концертах співачки.

Перрі перебувала в Японії в межах світового туру Lifetimes Tour, а свої фото в інстаграмі підписала: «Tokyo times on tour and more».

Раніше Трюдо також поширив у соцмережі X спільне фото з Перрі, експрем’єром Японії Фуміо Кісіда і його дружиною Юко. «Кеті та я були раді можливості зустрітися», – написав він.

Місяць тому пара вперше з’явилася разом на публіці: видання TMZ оприлюднило фото і відео, на яких Перрі та Трюдо тримались за руки на заході у Парижі на 41-й день народження співачки.

Перрі раніше перебувала у стосунках з актором Орландо Блумом, з яким виховує доньку. Трюдо був одружений із Софі Грегуар 18 років, подружжя розлучилося влітку 2023 року, має трьох дітей.