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30 Серпень 2019, Київ 16:43
Новини | Події

Суд у Києві виправдав колишнього беркутівця Хандрикіна

Суд розглядав епізод, який стався 20 січня 2014 року біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві

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Дніпровський районний суд Києва виправдав колишнього беркутівця Андрія Хандрикіна, якому інкримінували участь у тортурах стосовно активістів під час подій Євромайдану.

Прокурори просили для нього вісім років в’язниці.

Суд розглядав епізод, який стався 20 січня 2014 року біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві. Тоді співробітники «Беркуту» скинули з колонади двох активістів і побили їх.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули 17 силовиків.

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