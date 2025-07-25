Війська РФ знову атакували Харків КАБами, є поранений – влада

Російські війська знову атакували КАБами Харків – Індустріальний район, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, наразі відомо про одного постраждалого.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу, поряд є ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються.

Вчора сили РФ вдарили КАБами по Харкову. Як повідомляла місцева влада, серед іншого, були пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, постраждали 43 людини. Голова ОВА сьогодні уточнив, що у лікарнях залишаються 5 постраждалих, серед пацієнтів – двоє дітей віком 1 рік і 17 років.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.