Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Внаслідок обстрілів військами РФ Харкова одна людина загинула, є ще постраждалі – ДСНС

Харків, 16 березня 2022 року

Внаслідок обстрілу військами Росії Харкова 18 березня були пошкоджені житлові будинки та будівля вищого навчального закладу. Одна людина загинула, одна – під завалами, крім того, ще є постраждалі, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

«18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки. Загинула 1 особа, 11 осіб постраждало та 1 особа перебуває під завалами», – йдеться в повідомленні.

В обох житлових будинках пожежі ліквідували, інформація уточнюється, зазначають рятувальники.

17 березня в ДСНС повідомили, що під час гасіння пожежі на території харківського ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення.

Влада Харкова регулярно повідомляє про обстріли з боку російських військ.

Вторгнення Росії в Україну принесло смерть та руйнування – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вторгнення Росії в Україну принесло смерть та руйнування – фотогалерея

1 березня, на 6-й день вторгнення Росії в Україну є повідомлення, що російська армія встановила блокпости на околицях Херсона, що під Києвом збирається величезний колона військ РФ і що російські сили мають на меті оточити Маріуполь. Україна чинить опір широкомасштабному вторгненню Росії

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG