Внаслідок обстрілів військами РФ Харкова одна людина загинула, є ще постраждалі – ДСНС

Внаслідок обстрілу військами Росії Харкова 18 березня були пошкоджені житлові будинки та будівля вищого навчального закладу. Одна людина загинула, одна – під завалами, крім того, ще є постраждалі, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

«18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки. Загинула 1 особа, 11 осіб постраждало та 1 особа перебуває під завалами», – йдеться в повідомленні.

В обох житлових будинках пожежі ліквідували, інформація уточнюється, зазначають рятувальники.

17 березня в ДСНС повідомили, що під час гасіння пожежі на території харківського ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення.

Влада Харкова регулярно повідомляє про обстріли з боку російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.