Російські військові вночі двічі обстріляли Харків – мер

У ніч на 30 липня російські військові двічі обстріляли Харків, повідомив мер Ігор Терехов.

«Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС. Про постраждалих інформації немає. Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло – зараз з’ясовуємо», – написав він у телеграмі.

Про обстріл Харкова із боку російських сил повідомляють практично щодня. Вранці 29 липня російські війська завдали ударів по центру міста.