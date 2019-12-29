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29 грудня 2019, Київ 11:50
Новини | Суспільство

Харків: поліція зареєструвала повідомлення про атаки на ЛГБТ-центр як «звернення громадян»

Написи на стінах ЛГБТ-організації «Сфера»

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Поліція Харкова не починала проваджень щодо інцидентів із ком’юніті центром ЛГБТ-організації «Сфера»: 16 грудня активістки організації повідомили, що невідомі написали «Содом смерть ЛГБТ» на стіні будівлі, де розташований центр, а наприкінці листопада фасад будівлі закидали курячою печінкою.

Як зазначили у поліції на запит Радіо Свобода, згадані події зареєстрували яке «звернення громадян».

26 листопада у «Сфері» повідомили про те, що «кілька молодиків принесли під ком'юніті-центр для ЛГБТ+ у Харкові буханку чорного хліба, лампадку і близько півкіла курячої печінки», яку потім кидали на фасад будівлі.

Того ж дня представники ініціативи «Традиція і порядок» оприлюднили заяву, якою взяли на себе відповідальність за цей інцидент, зазначивши, що таким чином вони протестували проти проведення заходів на підтримку трансгендерних людей у дні, коли вшановують жертв Голодомору.

Як заявляють у «Сфері», після обох інцидентів вони звертались до поліції, намагаючись подати заяву про злочин, і вказували, що йдеться про дії на ґрунті ненависті.

Як пояснюють у проміжному звіті за 2019 рік представники ЛГБТ-організації «Наш світ», єдиним способом врахувати мотив ненависті є відкриття провадження за 161 статтею Кримінального кодексу – «порушення рівноправності громадян»

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Зі 145 зареєстрованих у 2018-му проваджень за цією статтею закрили 46, судовий розгляд відбувся тільки у чотирьох, а щодо решти тривають розслідування.

Державна судова адміністрація у відповідь на запит Радіо Свобода у жовтні цього року повідомила, що із чотирьох згаданих справ за статтею «порушення рівноправності» громадян, вироки є у двох, а ще дві справи закрили.

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