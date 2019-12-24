Рівне: міська рада заборонила ЛГБТ-марші

Міська рада Рівного заборонила марші ЛГБТ-спільнот, повідомило «Суспільне».

Ініціював обговорення голова бюджетної комісії та депутат від «Свободи» Олег Карп’як.

За даними «Суспільного», у проєкті рішення автори посилаються на «статтю 3 Сімейного кодексу України, підстави, на яких створюється сім'я, не мають суперечити моральним засадам суспільства».

У проєкті рішення депутати пропонують «заборонити на території м. Рівне пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «фестивалів квір-культури» тощо, що відбуваються в місцях масового дозвілля сімей з дітьми».

Згідно з дослідженням Pew research, у 2019 році 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність.