У Харкові сталась стрілянина: поранено ветерана ЗСУ – поліція

В Індустріальному районі Харкова 3 серпня сталась стрілянина, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Поліціянти встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого – ветерана ЗСУ – госпіталізовано.

«Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються», – підсумували правоохоронці.

Раніше стало відомо, що вранці 8 липня в Києві застрелили чоловіка. Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в Деснянському районі близько 7 ранку. Попередньо зʼясували, що до припаркованого на вулиці автомобіля, в якому перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік.



