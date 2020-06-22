Харків: поліція розслідує сутички біля диспансера, куди хотіли помістити хворих на COVID-19

Поліція Харкова розслідує обставини конфлікту біля одного з медзакладів міста 22 червня. Про це повідомили правоохоронці.

Близько 9:30 ранку під стінами Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення по вулиці Новгородській розпочалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому хворих на COVID-19.

«Близько 13:00 відбулася сутичка, в результаті якої двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження. Попередньо, один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, інший – забій гомілки», – повідомили у поліції.

Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), частиною 1 статті 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляє «Укрінформ», біля диспансеру перебували представники чорнобильських організацій. За словами кореспондента агентства, вони намагалися не пустити «швидку», що привезла пацієнта з коронавірусом, лягали під машину та влаштували штурханину з правоохоронцями.