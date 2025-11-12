Армія РФ вранці атакувала Харків «Шахедами», три людини постраждали – влада

Щонайменше три людини постраждали внаслідок російського удару по Харкову вранці 12 листопада, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста. Наразі відомо про три удари БпЛА по Холодногірському району… Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік і 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення», – написав він у телеграмі.

За словами Синєгубова, на місці ударів спалахнула пожежа.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що пошкоджені цивільне виробниче підприємство і приватні будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.